Résultats supérieurs aux attentes pour Greenyard

Greenyard justifie ces bonnes performances, supérieures à ses attentes, par une tendance des consommateurs à prendre conscience de la nécessité de maintenir un mode de vie sain. Cela entraîne de plus grandes dépenses en fruits et légumes par habitant. Dans le même temps, le consommateur apprécie de combiner différents types de conditionnement de légumes, se réjouit Greenyard qui propose précisément des légumes frais, préparés et surgelés.

L'entreprise a finalisé l'an dernier son plan de transformation. "Nous avons accéléré la mutation de l'organisation vers un modèle client intégré et avons su développer et entretenir des relations durables avec quelques-uns des principaux détaillants européens. Nous avons également fait des progrès considérables dans la rationalisation de nos opérations et dans la création d'économies d'échelle entre les pays, les départements et les divisions", expliquent dans un communiqué les deux CEO Hein Deprez et Marc Zwaaneveld.