Toby Alderweireld était fort tracassé par l’état de santé de son ami Christian Eriksen: «Je ne pensais plus du tout au football» (vidéo)

Ce match de la 2e journée du groupe B de l’Euro revêtira un caractère tout particulier après le malaise cardiaque subi par Eriksen samedi contre la Finlande. « Ce ne sera pas facile », a prévenu le défenseur central belge dans une vidéo diffusée mardi matin sur les réseaux sociaux de l’équipe nationale.

« Ce n’est pas forcément agréable. Et pour eux, ce ne sera pas facile. Cela peut fonctionner de deux manières : soit vous donnez un boost supplémentaire, soit pas du tout. Mais je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, aborder la rencontre de la manière la plus professionnelle possible et tenter de la gagner. C’est tout ce que nous pouvons faire », a préfacé le pensionnaire des Spurs.