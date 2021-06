Robert D. Kaplan: «Poutine veut ouvrir le dialogue avec Biden pour se dégager de l’emprise chinoise»

« Le sommet de Genève n’aplanira pas toutes les divergences entre Washington et Moscou, mais marquera le début de consultations régulières », veut croire le politologue américain.

Joe Biden et Vladimir Poutine s’étaient déjà rencontrés: c’était il y a dix ans, en mars 2011, à l’époque où Biden était vice-président. - Alexander Natruskin/Reuters

entretien

C’est en restaurant des valeurs communes et des alliances que Joe Biden – qui n’en oublie pas pour autant ses intérêts nationaux – est en train de définir l’avenir de sa politique étrangère en Europe », estime le politologue Robert D. Kaplan. « Et sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève constitue la dernière étape d’un parcours bien ficelé. L’objectif du président des Etats-Unis : établir un pacte de non-belligérance avec les Russes, après avoir renforcé les alliances avec les Européens afin d’isoler davantage la Chine en réduisant sa compétitivité. Par ailleurs, Vladimir Poutine a lui aussi bien l’intention d’envoyer un message à Xi Jinping lors de cette rencontre : “N’empiétez pas trop sur nos intérêts économiques et politiques, car nous avons d’autres options”. »