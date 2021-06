Un spécialiste français compare la Belgique aux Bleus: «Sur le papier, c’est le même niveau» (vidéo)

Dans l’émission « Complètement Foot », diffusée ce lundi sur la RTBF, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont accueilli Frédéric Hermel, biographe de Zinedine Zidane et correspondant français spécialiste du Real Madrid.

Ce dernier a notamment évoqué les favoris de l’Euro. Et donc la Belgique… « Les Français sont-ils meilleurs que les Belges poste pour poste ? », telle était une question qui lui a été posée. « Sur le papier, c’est le même niveau. Et moi qui regarde cela depuis l’Espagne, on ne considère pas la Roja comme favorite. Mais on considère qu’il y a quatre favoris, à commencer par la France et la Belgique tout en haut, et puis juste derrière l’Allemagne et le Portugal.