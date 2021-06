«Je ne haïrai pas»: la vie, comme une ligne de crête

Au Poche, Denis Laujol s’empare du témoignage d’Izzeldin Abuelaish, médecin palestinien qui a exercé en Israël et refuse de céder à la haine alors que ses filles ont péri sous les tirs, à Gaza.

En janvier 2009, sa douleur, captée en direct par une chaîne de télévision israélienne, fait le tour du monde. Lors de l’opération Plomb durci, une roquette israélienne frappe la maison d’Izzeldin Abuelaish, à Gaza, tuant ses trois filles et sa nièce. Si le désespoir de cet homme frappe ainsi l’opinion, et contribuera en partie à stopper la sanglante opération militaire, c’est aussi parce que l’homme a connu un destin particulier : enfant de Gaza né dans une misère noire, il réussit, poussé par une mère déterminée, à accomplir des études de médecine. Spécialisé en gynécologie obstétrique, il sera le premier médecin palestinien à exercer en Israël et deviendra un spécialiste mondial de l’infertilité.