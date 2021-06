Chez Arenberg Auctions, Rembrandt, Eluard et des femmes

On ose à peine le toucher, encore moins en tourner les pages : cet Atlas céleste a 300 ans et est tellement beau qu’on est comme pétrifié et subjugué devant la qualité scientifique et la facture des gravures. C’est la deuxième édition, faite à Amsterdam en 1703, de l’Atlas de Cellarius de 1660. Les 39 cartes en noir et blanc représentant les systèmes du ciel, enrichies de portraits et d’instruments de géométrie, sont superbes. Le prix d’estimation aussi : 12 à 16.000 euros. Et ça va peut-être s’envoler.