Euro 2020: l’arbitre de la rencontre entre le Danemark et la Belgique est connu

L’Union européenne de football (UEFA) a désigné l’arbitre néerlandais Björn Kuipers pour siffler le match entre les Diables rouges et le Danemark ce jeudi.

Björn Kuipers, 48 ans, participe à son troisième championnat d’Europe (après 2012 et 2016). Il a également sifflé deux Coupes du monde (2014 et 2018). Le Néerlandais sera assisté de ses compatriotes Sander van Roekel et Erwin Zeinstra. Le Suédois Andreas Ekberg fera office de quatrième officiel. Le Néerlandais Pol van Boekel sera l’arbitre vidéo.

La Belgique et le Danemark s’affronteront jeudi (18h00) à Copenhague lors de la deuxième journée du groupe B.