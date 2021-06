Tournée américaine: Joe Biden rencontre le Roi et le Premier ministre au Palais royal (photos)

Le président américain rencontrait le roi Philippe et Alexander de Croo ce mardi matin. Cette visite s’inscrit dans la tournée européenne du président américain, qui rencontrera Poutine ce mercredi.

Une réunion bilatérale se déroule ce mardi matin au Palais royal avec le président américain Biden et le Secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

La Belgique, elle, est représentée par le Roi Philippe, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. Parmi les thèmes centraux annoncés : le coronavirus, le dialogue entre l’UE et les États-Unis et le climat.

Tourner la page Trump

Cette visite s’inscrit dans la tournée européenne du président américain qui rencontrera Poutine ce mercredi. Une visite commentée par le commissaire européen Didier Reynders, sur La Première ce mardi matin.