«Villa Caprice» ne parvient pas à se hisser au sommet

Combat de coqs entre Patrick Bruel et Niels Arestrup. - D.R.

Un puissant patron est dans le viseur de la justice. Pour sauver sa peau, il fait appel à un grand avocat. Et l’invite chez lui, dans sa superbe propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice, dont l’acquisition sent la corruption immobilière… Jeu de pouvoirs, séduction, manipulation. Patrick Bruel se glisse avec délectation dans la peau du riche homme d’affaires douteux et prend son pied à se confronter au grand Niels Arestrup en géant judiciaire plein de failles intimes. Les deux acteurs offrent chacun une belle performance.