Luca Techniquement bluffant

A bord du Gelsomina, deux pêcheurs discutent de savoir si les vieilles légendes sont vraies… jusqu’à ce qu’une étrange créature aquatique les saisisse et manque de faire chavirer le bateau. Pendant ce temps, sous la surface, ces mêmes créatures vivent, tranquilles, loin des humains. Les « monstres terrestres » qui, d’après la mère de Luca, viennent ici pour commettre des meurtres. Et puis, un jour, Luca l’enfant sage et obéissant rencontre Alberto. Un de ses semblables mais qui, lui, passe beaucoup de temps sur terre. Il s’y est même trouvé un coin bien à lui qu’il remplit d’objets repêchés ou ramassés ici et là. Ce serait donc bien amusant de sortir de l’eau ? Et puis, Alberto est tellement cool… Pour Luca, c’est le début d’une amitié.