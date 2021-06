«The misfits» en panne dans le désert

Voleur élégant et surdoué, Richard Pace (Pierce Brosnan) ne manque jamais d’imagination quand il s’agit de sortir d’une prison de haute sécurité. Ses talents intéressent un groupe de Robins des Bois qui ont prévu de s’emparer de l’or détenu par des terroristes, les empêchant ainsi de financer d’autres crimes. Imaginez un cocktail de Fast and furious, d’Ocean’s 11, de Braquage à l’italienne et de quelques autres films du genre : vous aurez du vu et du déjà-revu ! Même si la première séquence est dynamique et l’humour s’annonce pince-sans-rire, on tombe rapidement dans les clichés, neuneus (la petite intrigue familiale) voire gênants (le traitement du Moyen-Orient, dites…). Bref, Renny Harlin (Die hard 2) cherche toujours son second souffle !