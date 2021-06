Tous les étudiants n’ont pas eu cette chance, mais pour certains d’entre eux, la crise sanitaire s’est accompagnée d’un nombre d’heures de travail plus important que d’habitude. On pense aux jobistes dans les secteurs de la grande distribution, de la livraison, des soins de santé, etc. Pour ne pas les pénaliser au moment de remplir la déclaration d’impôts, le gouvernement a prévu un petit aménagement fiscal. Voici les avantages qu’il procure.