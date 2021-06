Elia et son homologue espagnol vont collaborer sur des solutions de gestion innovantes

Elia et son homologue espagnol, Red Eléctrica de España, ont signé un accord de collaboration afin de travailler sur des solutions innovantes qui contribueront à adapter leur manière de gérer leur réseau électrique respectif, signale mardi le gestionnaire du réseau de transport (GRT) belge. Il s'agit du premier accord d'innovation de ce type en Europe. Il devrait permettre aux deux entreprises de relever avec succès les défis de la transition énergétique, espèrent-elles.

Elia est une filiale d'Elia Group, qui détient également 50Hertz, un GRT actif dans le nord-est de l'Allemagne. Ensemble, Elia Group et REE gèrent donc plus de 63.770 km de liaisons électriques et 1.571 postes.

Les deux groupes disent vouloir exploiter le potentiel des nouvelles technologies en vue d'accélérer la transformation de leurs stratégies en matière de gestion des "assets" afin de répondre aux défis auxquels le secteur de l'énergie est confronté.

Pour ce faire, les partenaires vont créer un centre d'expertise commun afin de développer des approches innovantes en matière de gestion du réseau et travailleront ensemble sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux.