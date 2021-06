Un premier semestre de transition pour les bureaux à Bruxelles

"On observe au niveau du take-up (la prise en occupation d'espaces) une légère hausse de 8%, sur le premier trimestre grâce à de belles transactions, comme celle réalisée par la RTBF (chantier "Build to Suit", 38.000 m2) et l'acquisition du Realex pour le Centre de Conférence de l'Union Européenne (25.500 m²). Cependant il faut nuancer cette performance car le nombre de transactions est en chute de 36% sur un an. Il s'agit surtout du segment des transactions de taille moyenne (de 1.000 à 2.500 m²) qui est le plus impacté avec un recul de 50%", détaille Céline Mandart, head of office Agency Brussels.

La proportion d'immeubles neufs (existants ou projets) dans la prise en occupation n'a jamais été aussi élevée: sur le premier semestre, elle s'élevait à 75% dont 11% dans des immeubles existants. Et les candidats locataires font preuve d'un appétit assez vorace pour les immeubles verts, affichant le meilleur score de durabilité (BREEAM Excellent ou Outstanding). Le seconde main n'attire plus, ce qui met la pression sur les propriétaires pour remettre leurs biens à niveau.