Après Paris – Willouby, sorte de Little Miss Sunshine à la française, coréalisé avec Arthur Delaire, Quentin Reynaud assume en solo son deuxième film et retrouve Alex Lutz à qui il confie le rôle principal. Et ça tombe bien, l’humoriste-acteur-réalisateur adore les performances. Cheveux longs et bandeau sur le front, le voici à 100 % dans la peau d’un ancien espoir du tennis qui, à 37 ans, veut encore y croire malgré son déclin.