L’ex-président Nicolas Sarkozy s’est présenté mardi en tout début d’après-midi au tribunal correctionnel de Paris pour y être interrogé sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, ont constaté des journalistes de l’AFP.

L’ancien chef de l’Etat, qui s’était fait représenter par son avocat depuis l’ouverture du procès Bygmalion le 20 mai, est jugé pour « financement illégal de campagne » et encourt un an de prison et 3.750 euros d’amende.