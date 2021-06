Eoliennes: les communes wallonnes au bord de la crise de nerfs

Fort de 450 mâts, le parc éolien wallon devrait doubler en dix ans. Beaucoup de communes sont proches de l’asphyxie et entrent en résistance. Le ministre Borsus veut répondre à « une exaspération ».

Plus de 150 demandes d’autorisation seront instruites en Wallonie dans les prochains mois, pour plus de 600 éoliennes. - Belga.

Quand il arpente les flancs du Mont Panisel, ce mamelon sans prétention qui fait face à sa ville, le bourgmestre de Mons aime admirer la silhouette du chef-lieu du Hainaut. Il aperçoit le profil altier du beffroi et les clochers des multiples églises. Mais aussi… les pales de deux éoliennes d’entreprises plantées du côté de Ghlin. « Mons est cernée d’éoliennes », résume Nicolas Martin, qui voudrait pouvoir préserver le décor historique.

Récemment, bourgmestre et échevins montois ont été confrontés à la demande de permis introduite par Luminus pour un parc de quatre éoliennes au carrefour des villages de Spiennes, Harmignies, Saint-Symphorien et Villers Saint-Ghislain. Le projet inquiète les riverains. Il pourrait aussi avoir un impact sur le très fréquenté cimetière militaire tout proche et sur les minières néolithiques de Spiennes classées par l’Unesco. La demande de permis a été rejetée par la Région, mais la saga n’est pas terminée.