Bpost lance une nouvelle option de paiement sécurisé dans l'app My bpost et le Track & Trace afin de permettre de prendre connaissance et de payer, au préalable, les frais d'importation (et la TVA) pour les colis en provenance de l'extérieur de l'UE. Ces frais ne devront ainsi plus être réglés auprès du facteur ou à un point d'enlèvement, annonce mardi l'entreprise postale.

A partir du 1er juillet, la TVA sera due sur les produits à TVA pour tous les achats effectués auprès de boutiques en ligne situées en dehors de l'UE et livrés en Belgique. Cette nouvelle législation européenne abolit la tolérance sur les colis d'une valeur de maximum 22 euros.

"Ce mode de paiement simplifié est aussi plus sûr, tant pour le client que pour le facteur/la factrice. Le destinataire n'aura plus à chercher de l'argent ou une carte bancaire à la dernière minute et, après paiement, il recevra le colis selon ses préférences de livraison. Le client pourra en outre vérifier tous les détails dans l'app ou sur le Track & Trace", précise Bpost.

Le facteur sera pour sa part plus en sécurité car il n'aura plus à transporter l'argent et pourra travailler plus efficacement, soutient l'entreprise postale.