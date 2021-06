La solidarité avec Israël repose sur du sable de plus en plus instable aux Etats-Unis

La solidarité avec Israël a longtemps fait partie intégrante de l’identité juive. Mais la jeune génération de Juifs américains se montre de plus en plus critique à l’égard d’Israël.

Ces dernières semaines, les individus désireux de réduire le conflit israélo-arabe, qui couve depuis plusieurs décennies, à une simple formule de propagande ont défilé dans les centres-villes et devant les synagogues, en scandant des slogans tels que « Israël, assassin d’enfants ». Des images choquantes, partagées massivement par les « influenceurs » sur des canaux tels que TikTok et Instagram, accompagnent les protestations, venant ainsi corroborer le portrait d’agresseur colonialiste, raciste et oppresseur des Palestiniens qui est aujourd’hui fait d’Israël.