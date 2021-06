Nacer Chadli répond à la polémique: «Il n’y a pas de sentiment anti-Français dans le groupe»

Par Rédaction et Belga

Interrogé en conférence de presse à Tubize ce mardi, Nacer Chadli s’est exprimé sur la polémique créée par des journalistes français de « L’Equipe du Soir », qui ont critiqué les propos de Thomas Meunier, qui avait rappelé que les Diables rouges étaient numéro 1 au classement mondial, après la victoire contre la Russie.

« Je suis au courant des polémiques avec Thomas Meunier et les journalistes de l’Equipe. Thomas n’a rien dit de mal, il a juste cité un fait. Le commentaire a été mal pris par les Français qui ont dit qu’on avait pris le gros cou. Ça ne change rien pour nous, on continue à travailler de la même manière. Il n’y a pas de sentiment anti-Français dans le groupe. La demi-finale est passée, il n’y aura pas de sentiment de revanche si on joue contre eux à l’Euro. Il faut simplement qu’on soit concentré sur notre football », a-t-il tempéré.