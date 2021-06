Le code source du World Wide Web sous le marteau

Le code source est constitué d'environ 9.555 lignes de code, écrites entre octobre 1990 et août 1991 par l'inventeur du www, le Britannique Tim Berners-Lee. L'enchérisseur le plus offrant pourra consulter et télécharger ce code ainsi que les langages de formatage et protocoles associés via une série de liens dans le NFT. Il recevra également une vidéo de 30 minutes avec une explication sur le code, une sorte de "poster digital" du code avec la signature de Berners-Lee et un fichier texte daté de juin de cette année dans lequel l'informaticien explique comment le code a été créé.

"Le code source original du web mondial constitue le coeur de cette vente aux enchères", explique Cassandra Hatton de la maison Sotheby's. "Nous y avons ajouté quelques objets supplémentaires pour aider les acheteurs à mieux visualiser et comprendre l'objet de la vente."

Tim Berners-Lee, lui-même, est à l'initiative de cette vente. Selon Sotheby's, les recettes de cette opération iront à des causes que le Britannique et son épouse Rosemary Leith soutiennent.