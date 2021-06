La seconde partie de «Lupin», avec Omar Sy, disponible sur Netflix, a repris sa place de série la plus visionnée du moment dans plus de 80 pays. - Emmanuel Guimier.

Cherchez l’intrus ? La seconde partie de Lupin, avec Omar Sy, disponible depuis vendredi sur Netflix, a repris sa place de série la plus visionnée du moment dans plus de 80 pays, au milieu d’une flopée de titres majoritairement en anglais ou de réalisations « made in USA ».