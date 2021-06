Enquête: les chiffres effrayants des violences sexuelles en Belgique

Nous sommes surpris par l’ampleur des résultats de notre enquête. Nous nous attendions à ce qu’une femme sur trois nous dise avoir été victime de violence sexuelle au cours de sa vie mais on est au-delà puisque deux tiers de la population belge, hommes et femmes compris, affirment avoir été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Il est cependant difficile de comparer les chiffres obtenus puisqu’il s’agit de la première étude du genre à être menée en Belgique et en Europe. Mais je ne vois pas la Belgique comme un mauvais élève. Nos pays voisins obtiendraient les mêmes résultats. »