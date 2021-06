Le certificat européen est-il gratuit?

Télécharger l’application CovidSafeBe ou demander la version papier du certificat européen de voyage est gratuit. Le seul élément potentiellement payant concerne la preuve d’un test PCR négatif. Pour les personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’être totalement vaccinées au moment de leur voyage, il sera possible de demander deux tests PCR gratuits par personne entre le 1er juillet et le 30 septembre. Ceux qui ont refusé la vaccination et n’ont pas été malades du covid (il y a moins de six mois) devront payer un maximum de 55 euros par test.