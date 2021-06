Que contiendra le pass européen?

Document indispensable pour voyager à partir du 1er juillet, le coronapass européen contiendra trois types d’informations. Primo, une preuve de vaccination précisant si vous avez reçu une ou deux doses. Il indiquera aussi que votre vaccination est « complète », deux semaines après avoir reçu la seconde dose. Secundo, on y retrouvera la preuve d’un test PCR négatif ainsi que sa durée de validité (certains pays demandent qu’il ait été réalisé moins de 72 heures auparavant, d’autres 48 heures). Tertio, si vous avez eu le covid il y a plus de 11 jours et maximum six mois, et que cela est bien prouvé par un PCR négatif réalisé au moment de votre contamination, cela sera également repris dans le pass. Il n’est pas possible de réaliser un test sérologique pour prouver a posteriori que vous avez été malade du covid.