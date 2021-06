Le sommet Biden-Poutine vu de Moscou: le chef du Kremlin vient à Genève «en vieux routier» de ces rendez-vous

Après ses sommets antérieurs avec Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump, le chef du Kremlin sait que Biden est le plus expérimenté des présidents américains. Avec une priorité, malgré ses piques anti-occidentales : la désescalade.

Au-delà des bravades, Vladimir Poutine attend Joe Biden au tournant. « Le chef du Kremlin est prêt psychologiquement pour sa première rencontre avec le nouveau président américain. Il reste un ancien espion du KGB et un adepte du bras de fer. On ne change pas à son âge ! Mais il vient avec une vraie volonté d’éviter l’escalade », assure Andreï Kortounov, directeur du think-tank Russian Council à Moscou. « Après ses sommets avec Clinton, Bush, Obama et Trump, il arrive à Genève en vieux routier. Mais en face, Biden est le président américain le plus expérimenté. Poutine le sait… »