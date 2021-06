Pour la presse espagnole, Eden Hazard a une «occasion unique» de relancer sa carrière à l’Euro

Entré en fin de match face à la Russie samedi à Saint-Pétersbourg, Eden Hazard a laissé entrevoir quelques fragments du joueur qu’il était avant ses blessures à répétition. 18 petites minutes encourageantes dont on ne peut finalement pas en tirer la moindre conclusion tant l’échantillon est mince, mais qui ont au moins eu le mérite de rassurer son entraîneur Roberto Martinez, qui pourrait accorder à son capitaine davantage de temps de jeu dès jeudi contre le Danemark. « Il devrait bénéficier de plus de minutes face au Danemark et encore plus face à la Finlande. Je pense que l’environnement l’aide. Nous ne suivons aucun protocole, nous écoutons simplement ses sensations. Il sent que c’est un joueur important pour nous, c’est notre capitaine. Il pousse vraiment ses limites, je ne l’ai jamais vu travailler aussi fort. »