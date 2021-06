Un déploiement qui va crescendo depuis 2020

Les premiers compteurs intelligents ont fait leur apparition sur le réseau wallon au début de l’année 2020. En ce qui concerne le gaz, leur installation est pour l’instant concentrée sur les clients à prépaiement car ces appareils apportent une vraie valeur ajoutée en termes de facilité de recharge et de suivi des consommations. Le déploiement au niveau de l’électricité est par contre plus large, bien que très progressif. « Dans un premier temps, les autorités ont décidé de segmenter l’installation de ces compteurs en ciblant des populations comme les grands consommateurs, les (nouveaux) prosumers et les clients avec un compteur à prépaiement », précise Johan Mahaux de chez Ores. Les autres utilisateurs peuvent demander spontanément un remplacement auprès de leur GRD, et au plus tard en 2023 l’implantation de compteurs intelligents deviendra systématique en cas de remplacement ou de raccordement, ou encore si le client est en défaut de paiement.