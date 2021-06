Le sommet Biden-Poutine vu de Washington: un bras de fer tout sourire et sans grandes illusions

Joe Biden est prêt. Plus sans doute qu’il ne l’a jamais été avant de rencontrer une vieille connaissance nommée Vladimir Poutine. Les préparatifs furent longs et méticuleux : deux semaines durant, le 46e président des Etats-Unis s’est entouré de dix « kremlinologues » patentés, afin de réviser ses gammes, envisager tous les cas de figure, même celui, le plus radical, où Joe Biden se trouverait face à un interlocuteur agressif et menaçant. Tous les matins jusqu’au départ pour l’Europe et même en Grande-Bretagne, les rendez-vous du président ont été repoussés à l’après-midi, pour laisser du temps à cet « entraînement » oratoire intensif.