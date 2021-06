Baptême de l’art: un été à réviser l’histoire

Chers amis, je me réjouis de vous retrouver pour notre deuxième été partagé. Cette année, je vous invite à un voyage dans le temps qui nous fera traverser les mystères de la Renaissance, les secrets des grandes découvertes, les batailles scandale de notre histoire ! Préparez-vous à décrypter énigmes, mots croisés, mots codés, Sudoku, charades pour plonger dans notre merveilleuse histoire de France. Moi-même, je me suis pris au jeu et j’y ai découvert des secrets insoupçonnés. A vous de jouer, belles vacances ! Stéphane Bern. »

Voilà comment le king des familles royales et régnantes en Europe entame le second tome de son cahier de vacances à destination des féru.e.s d’Histoire, tous âges confondus. L’animateur de télévision (Secrets d’histoire ou Le village préféré des Français sur France 3), de radio (Historiquement vôtre sur Europe 1), acteur et écrivain franco-luxembourgeois, est l’auteur d’une cinquantaine de livres dont plusieurs à destination des enfants.