Diables rouges: Leandro Trossard prêt à saisir sa chance

Blessé musculairement au quadriceps le jour de Belgique – Croatie, Leandro Trossard aurait pu vivre une période quelque peu stressante à l’aube de l’Euro. Mais il n’en fut rien d’après le principal intéressé. « Je ne me suis fait aucun souci à cause de cette blessure », indique le joueur de Brighton quelque peu intimidé en conférence de presse. « Je sentais une gêne au niveau du quadriceps et je ne voulais pas prendre le moindre risque. On a décidé que j’allais m’entraîner moins intensivement pendant trois jours et puis j’ai repris avec le groupe normalement. Depuis, je me sens beaucoup mieux. »