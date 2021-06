La nouvelle gare de Waterloo préfigure celles de demain (photos)

Adieu le modèle à la Delvaux ! Les nouvelles gares seront modulables et évolutives, accessibles et durables, en phase avec l’évolution des attentes des voyageurs.

Une structure métallique, avec des parois double vitrage ou des panneaux isolants, pour former un parallélépipède rectangle. Un cube allongé, si vous voulez, ou « un abribus » comme le persiflent déjà certains. Une chose est sûre, la nouvelle gare de Waterloo ne ressemble en rien aux gares à la Delvaux d’antan. Le modèle sera même récurrent pour les prochaines nouvelles gares de moyenne importance (moins de 5.000 voyageurs) où une restauration de l’ancien bâtiment ne sera pas possible, ce qui était le cas à Waterloo où les nouvelles voies du RER se trouvaient pile dans l’axe de l’ancien bâtiment des voyageurs. Nivelles, mais sur deux étages, et Fleurus sont déjà en construction sur ce modèle. Une bonne dizaine d’autres suivront.