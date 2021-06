Diables rouges: Leandro Trossard, libéré de sa gêne aux quadriceps, s’attend à un match spécial contre le Danemark

Légèrement touché aux quadriceps avant le match de préparation contre la Croatie, Leandro Trossard a rassuré sur son état de santé mardi en conférence de presse. L’ailier de Brighton, jamais réellement inquiété non plus, n’a pas voulu prendre de risques. « J’ai ressenti une gêne à l’échauffement. J’ai retrouvé le groupe trois jours après et je n’ai plus eu de souci », a-t-il assuré depuis le centre national de football de Tubize.

« J’ai préféré y aller un peu moins fort pendant deux jours. Je suis prêt si l’entraîneur a besoin de moi », a ajouté le joueur de 26 ans, qui dispute son premier grand tournoi international. « C’est très agréable d’être ici, de pouvoir goûter à ça. Les entraînements sont très intensifs. Cela me permet de m’améliorer. »