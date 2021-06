Quand le certificat covid s’autodétruira-t-il?

A ce stade, on sait quand le cadre juridique devrait disparaître : dans un an à compter du 1er juillet. Mais les Etats n’ont pas accordé leurs violons sur la durée de validité du certificat. Pour le test PCR positif, on sait que la donnée sera valable pour voyager pour une période comprise entre 11 et 180 jours. La Croatie a quant à elle précisé qu’elle considérera valide la preuve de vaccination du certificat pour 210 jours à partir de la seconde dose.