Les actions de protestation des douaniers vont reprendre (2)

Les douaniers rejettent unanimement le protocole proposé par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et les actions de protestation des douaniers vont dès lors reprendre, prévient mardi le front commun syndical du SPF Finances. Le préavis en la matière a en effet été réactivé et d'importantes actions sont déjà prévues pour la fin juin et début juillet, notamment dans les aéroports, met en garde le syndicat chrétien.