Lukas Nmecha laisse Anderlecht sans buteur

Alors que Matt Miazga ne sera probablement pas conservé – il n’a pas totalement convaincu Vincent Kompany – et qu’Albert Sambi Lokonga est plus que jamais sur le départ, c’est Lukas Nmecha (22 ans) qui a annoncé, mardi, la fin de son aventure au parc Astrid.

Meilleur buteur du dernier Euro U21 avec quatre réalisations pour l’Allemagne, à laquelle il a offert le but décisif en finale, Nmecha était tout simplement devenu inabordable pour le RSCA, pourtant prêt à faire un gros investissement pour l’acquérir définitivement. Même s’ils s’y attendaient, c’est un nouveau coup dur pour le Sporting et Peter Verbeke, désormais contraints de dénicher le plus rapidement possible un attaquant de pointe, voire deux.