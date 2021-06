Coronavirus - Légère perte de parts de marché pour Colruyt au cours de l'exercice 2020/21

Les ventes alimentaires du groupe en Belgique ont progressé plus lentement que le marché total au cours de l'exercice 2020/21. Colruyt attribue cela au nombre proportionnellement moins important de magasins de proximité dans son giron que la moyenne du marché. "Les concepts de magasins de quartier ont connu une croissance supérieure à celle des autres formats de magasins pendant la crise sanitaire du Covid-19", reconnait l'entreprise. Par conséquent, sa part de marché en Belgique (Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar) a chuté à 31,3% au cours de l'exercice 2020/21, contre 32,1% en 2019/20.