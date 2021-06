Le foot amateur offre deux milliards d’euros à la société chaque année

Une étude scientifique émanent de l’UEFA et relayée chez nous par l’Union belge chiffre l’apport économique, social et sanitaire de la pratique du ballon rond par les 400.000 affiliés dans 3.780 clubs non professionnels. De quoi encourager ce sport à tout âge.

L’Euro qui bat son plein, c’est l’occasion de se rappeler que le football ne se résume pas à des matchs qui suscitent la folle ferveur des supporters des nations participantes. Et ce n’est pas non plus qu’une affaire de business géant s’étendant des produits dérivés au sponsoring en passant par les droits télé. Le ballon rond, c’est également un sport pratiqué à un niveau amateur et, ce faisant, qui apporte une contribution significative à la société. A quelle hauteur financièrement ? C’est à cette question pour le moins délicate que tente de répondre aujourd’hui une étude scientifique internationale dont la méthode de calcul a été appliquée à la réalité belge. Avec des résultats étonnants dont Le Soir a pu prendre connaissance en primeur.