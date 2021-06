Les bureaux de poste devront rendre le numérique accessible à tous

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter, a dévoilé ce mardi au Parlement les grandes lignes du septième contrat de gestion qui va lier l’Etat belge et bpost pour les cinq prochaines années. Elle n’a pas pu rentrer dans tous les détails. Et pour cause, les négociations sont toujours en cours au sein du gouvernement et entre celui-ci et l’entreprise publique. L’objectif est de les clôturer d’ici aux vacances d’été, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission européenne pour analyser le document et juger de sa conformité avec le régime des aides d’Etat, en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.