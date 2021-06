Employeurs et syndicats défendent le nouveau modèle salarial dans le secteur de la santé

Employeurs et syndicats ont défendu ensemble mardi le nouveau modèle salarial dans le secteur de la santé, qui suscite la colère d'une partie du personnel concerné. "Personne ne perd, mais en moyenne une augmentation de 6%, plus encore pour les soignants", soulignent ainsi les partenaires sociaux de la CP330 dans une communication commune.

L'implémentation du barème de l'IFIC (Institut de Classification de Fonctions) à 100% sera effective le 1er juillet prochain pour les secteurs fédéraux de la santé, rappellent-ils. "Il s'agit d'une grande avancée, qui est en phase d'opérationnalisation sur le terrain et qui repose sur un choix exprimé par chaque travailleur entre son ancien barème et le barème IFIC", soulignent les organisations patronales et les syndicats.

Parmi les premières, on retrouve notamment la Fédération de l'aide et des soins à domicile (FASD), la Fédération des associations sociales et de santé (FASS), la Fédération des centres de services à domicile (FCSD), Gibbis (fédération patronale pluraliste du secteur privé associatif des institutions de soins à Bruxelles), Santhea ou l'Unessa. Côté syndical, la CNE, la CGSLB et le Setca soutiennent ce modèle salarial.