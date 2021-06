Diables rouges: comment Axel Witsel a réussi son incroyable pari

Entre sa rupture du tendon d’Achille, survenue le 9 janvier dernier face à Leipzig, et son grand retour aux affaires, programmé ce jeudi soir sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague, ce sont 159 jours qui se sont écoulés. Un peu plus de cinq mois d’une longue et éreintante course contre-la-montre que lui seul sans doute, à force d’un professionnalisme jamais pris en défaut, d’une parfaite connaissance de son corps et d’une détermination de tous les instants, pouvait remporter, après avoir bousculé une à une les prévisions les plus pessimistes. Celles qui, au soir de son opération des mains de Geert Declercq, le 11 janvier, à la veille de ses 32 ans, le condamnaient à devoir suivre l’Euro de chez lui, tant une telle blessure nécessite, d’habitude, une indisponibilité de six à huit mois. Celles aussi, bien plus récentes, qui ne lui promettaient, au mieux, qu’un come-back après la phase de poules.