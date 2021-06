Tous les chemins mènent à Rome et à Tokyo aussi en l’occurrence. Remco Evenepoel ne pensait sans doute pas emprunter la route du Japon via Ingelmunster et Waregem mais c’est pourtant dans ce bout de Flandre, au « Texas » comme le disent les industriels, que le Brabançon affinera les derniers détails, en compétition, avant les JO.