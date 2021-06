Lukas Nmecha annonce son départ d’Anderlecht sur Instagram: «Je dois aller de l’avant»

Lukas Nmecha a annoncé mardi, sur Instagram, son départ d’Anderlecht. L’attaquant allemand, 22 ans, était prêté par Manchester City. Il a inscrit 21 buts en 41 rencontres, contribuant à la qualifications des Mauve et Blanc en Champions playoffs. Quatrième, les Bruxellois disputeront la nouvelle Conference League la saison prochaine.

«J’ai vécu une année fantastique à Anderlecht et j’ai aimé chaque seconde», a écrit Nmecha sur Instagram. «L’entraîneur, les joueurs et les supporters ont été fantastiques avec moi. Anderlecht restera toujours dans mon cœur et je serai toujours reconnaissant. Mais je dois aller de l’avant.»