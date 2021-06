Genève accueille les présidents américain et russe pour un sommet chargé. Le ton entre les deux superpuissances a bien changé depuis la fin de l’ère Trump. Le chef du Kremlin sait que Biden est le plus expérimenté des présidents américains.

Les deux hommes se connaissent et se sont déjà rencontrés dans le passé, mais c’était au temps où Joe Biden n’était «que» le vice-Président de Barack Obama. Depuis, il s’en est passé des choses entre les deux superpuissances. - AFP

Dossier

Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent ce mercredi en début d’après-midi à Genève sur les rives du lac Léman pour aborder une montagne de contentieux entre Etats-Unis et Russie : des accusations de cyberattaques aux violations des droits humains en passant par les tensions militaires et diplomatiques. Fort du soutien des Alliés de l’Otan, le président américain va pouvoir affronter le président russe dans une position totalement différente de celle de son prédécesseur Donald Trump.