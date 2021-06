Still: «Le groupe est ouvert et réceptif»

Edward Still a connu ses grands débuts comme entraîneur principal de Charleroi samedi. Il revient avec nous sur ce changement et ce qu’il attend pour la suite.

Dans l’attente de ses débuts en tant qu’entraîneur principal depuis l’annonce de son arrivée au Sporting de Charleroi mi-mai, Edward Still a enfin pu tâter le terrain depuis ce samedi. Et si ce nouveau rôle lui a fait perdre sa voix en cette fin de printemps, c’est détendu et un large sourire aux lèvres que le Brabançon de 30 ans s’est présenté à la presse ce mardi pour lancer la saison des Zèbres, lui qui a connu sa première reprise des entraînements en tant qu’entraîneur principal.

Tout d’abord, comment se passe la reprise ?