Athlétisme: les semelles carbonées envahissent tout le peloton

Les chronos deviennent fous, les semelles carbonées, inspirées par l’effet bondissant de la voûte plantaire, révolutionnent l’athlétisme. Un changement de paradigme qui incite certains observateurs à plaider pour qu’on assortisse chaque marque de référence, sur les listes mondiales, des mentions « BV » ou « AV », pour « Before » ou « After Vaporfly », le modèle à succès développé par Nike. Le suffixe du doute, le symbole d’une hésitation entre limites physiologiques repoussées encore plus loin… ou contournées, selon le prisme d’analyse.