A mettre dans les valises: le certificat et une sacrée dose de prudence

L’Union européenne a tenu parole et réalisé une petite prouesse à son échelle. Tous les Européens vont en effet disposer dès le premier juillet d’un certificat européen reprenant les mêmes trois critères leur permettant de voyager pour leurs vacances. Les Belges pourront même se le procurer dès ce mercredi, histoire de vérifier les données qui y sont inscrites. En à peine quelques mois, un règlement européen – une législation – s’impose donc à tous les pays qui doivent dès lors émettre ce certificat et accepter ceux des autres. Et voilà, dans les temps, « le » sésame qui permet de retrouver une liberté de voyager à priori sans restriction complémentaire.