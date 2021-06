Dès ce jeudi, « nous espérons que la Belgique devienne orange sur la carte de l’ECDC et non plus une zone rouge », a indiqué ce mercredi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke au micro de Thomas Gadisseux sur La Première. « Ce qui veut dire que le nombre de contaminations est suffisamment bas ». Dès demain la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) devrait être mise à jour. L’ensemble de la Belgique passera du rouge à l’orange.