Bruxelles en capitale de l’art nouveau

Le gouvernement bruxellois a dévoilé sa stratégie visant à asseoir la place de Bruxelles comme capitale de l’Art nouveau en instaurant un pass déjà disponible pour les visites de cet été. « Bruxelles est indéniablement la capitale de l’Art nouveau. Dès 1890, des grandes architectes comme Horta cassaient les codes et créaient un art total qui influença toutes les formes artistiques. Ces artistes enchantent depuis plus d’un siècle les rues de la capitale où l’on peut découvrir pas moins de 400 édifices. De l’immobilier au mobilier et aux objets décoratifs, de la vaisselle à la haute couture, tout devient courbes et arabesques, faune et flore, couleurs et lumière. Il est essentiel de continuer à préserver, mettre en valeur et transmettre l’histoire et l’esthétique de ce patrimoine exceptionnel pour le plus grand nombre », a déclaré Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.