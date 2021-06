Cette grande villa d’architecte est située à Limal, à quelques minutes de nombreuses facilités. Elle profite également d’un cadre privilégié grâce à son vaste jardin et aux champs qui l’entourent. Son intérieur rassemble des espaces lumineux, contemporains et fonctionnels. La villa est notamment pourvue de cinq chambres, trois salles d’eau et une cuisine équipée récente. Elle a subi un entretien régulier et présente de bonnes performances énergétiques.

